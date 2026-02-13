Stage de bijouterie pour enfants et adultes La Verrière boutique de créateurs Nevers

Stage de bijouterie pour enfants et adultes

La Verrière boutique de créateurs 38 Rue François Mitterrand Nevers Nièvre

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2026-03-22 09:30:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

2026-03-22 2026-04-12 2026-05-23 2026-06-13

Atelier Découverte Créez votre bijou artisanal Envie de découvrir l’art de la bijouterie et de créer un bijou unique de vos propres mains ?

Lors de cet atelier, je vous initie aux techniques artisanales du travail du métal scier, limer, souder, texturer et polir. Vous aurez également l’occasion de travailler le cristal de synthèse pour explorer l’univers du bijou créateur et apporter éclat et originalité à votre pièce.

Vous réalisez votre bijou de A à Z et repartez avec votre création bague, bracelet, pendentif, boucles d’oreilles ou autre modèle de votre choix (sélection issue du catalogue ou projet personnel sur demande).

Les ateliers sont accessibles aux débutants et se déroulent en petit groupe (4 personnes maximum) afin de garantir un accompagnement personnalisé et une expérience conviviale.

Un atelier par mois, en demi-journée 9h30–13h ou 13h30–17h samedi14 février, dimanche 22 mars, dimanche 12 avril, samedi 23 mai et samedi 13 juin. Sur réservation uniquement www.desmee.fr

Cartes cadeaux disponibles.

Une belle occasion de découvrir un savoir-faire artisanal et de vivre un moment créatif et inspirant. .

La Verrière boutique de créateurs 38 Rue François Mitterrand Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 74 18 85 contact@desmee.fr

