Stage de Bijouterie

12 Rue Paul Carreau Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-01-31

Stage de Bijouterie de 18h pour tous niveaux.

. vous fabriquerez 2 bijoux en argent 925

. les débutants sont les bienvenus

. 6 séances, une séance de 3h par semaine, soit 18h de stage au total

. Les samedis après mdiis de 14h30-17h30

. à partir du 31 janvier 2026

. à l’Atelier Volumes à Sorges-et-Ligueux .

12 Rue Paul Carreau Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 22 55 42

English : Stage de Bijouterie

L’événement Stage de Bijouterie Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux