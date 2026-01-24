Stage de Bijouterie Sorges et Ligueux en Périgord
Stage de Bijouterie Sorges et Ligueux en Périgord samedi 31 janvier 2026.
Stage de Bijouterie
12 Rue Paul Carreau Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-01-31
Stage de Bijouterie de 18h pour tous niveaux.
. vous fabriquerez 2 bijoux en argent 925
. les débutants sont les bienvenus
. 6 séances, une séance de 3h par semaine, soit 18h de stage au total
. Les samedis après mdiis de 14h30-17h30
. à partir du 31 janvier 2026
. à l’Atelier Volumes à Sorges-et-Ligueux .
12 Rue Paul Carreau Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 22 55 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de Bijouterie
L’événement Stage de Bijouterie Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux