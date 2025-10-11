Stage de biodanza Salle du centre nautique Préfailles

Salle du centre nautique La Pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12

Biodanza à Préfailles pour danser la vie !

Marie-Françoise Laurent Pollet vous attend à Préfailles dans le cadre époustouflant de la Pointe Saint-Gildas à l’intérieur de la salle du centre nautique pour vivre un moment de reconnexion avec la vie et soi-même.

À travers mouvements et gestes semi-improvisés accompagnés de musique du monde, c’est votre corps qui parle, écoutez-le bien. La biodanza procure bien-être et joie de vivre à quiquonque qui la pratique.

Top 5 des avantages de la biodanza

Réduire son anxiété

Mieux gérer ses émotions

Augmenter sa confiance en soi

Rétablir des liens harmonieux avec autrui

Retrouver sa joie de vivre

La biodanza, késako ?

La biodanza vient de la racine grecque « bios » qui signifie « vie » et « danza » pour « danse ». Soit la danse de la vie !

Bon à savoir

Organisée par l’association « Dansons maintenant 44 »

Renseignements et inscriptions au 06 10 62 12 76

Ouvert à tous

Envie de vivre une expérience agréable dans un cadre bord de mer remarquable ? Ne manquez pas cette invitation à la détente et au lâcher-prise sur Destination Pornic !

Salle du centre nautique La Pointe Saint-Gildas Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr

English :

Biodanza in Préfailles to dance life!

German :

Biodanza in Préfailles, um das Leben zu tanzen!

Italiano :

Biodanza a Préfailles per danzare nella vita!

Espanol :

¡Biodanza en Préfailles para bailar por la vida!

