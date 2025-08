Stage de Biodanza Oasis du Mazet Saint-Eutrope-de-Born

Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Début : 2025-08-25

fin : 2025-08-26

2025-08-25

S’ouvrir à l’émerveillement , accueillir le mystère du vivant.

Stage de Biodanza animé par Inge Struyf, facilitatrice en Belgique et en France depuis plus de 15 ans et directrice de l’école flamande de Biodanza. Offrant un cadre vivenciel-thérapeutique clair et facilitant avec profondeur, elle honore en chaque participant(e), sa sensibilité et ses potentiels.

Dans ce stage, nos danses seront facilitées par une contextualisation biocentrique de la diversité pour pouvoir trouver sa place dans le monde, en harmonie avec les autres.

Un minimum de 6 mois d’expérience en Biodanza est conseillé. .

Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 86 72 21 contact@oasisdumazet.fr

