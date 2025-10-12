Stage de body karaté Salle omnisport de Bellevue 2 Yzeure

Stage de body karaté Salle omnisport de Bellevue 2 Yzeure dimanche 12 octobre 2025.

Stage de body karaté

Salle omnisport de Bellevue 2 26 rue Jean Vidal Yzeure Allier

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

Stage de découverte de body karaté ouvert à tous.

+33 6 77 24 24 18 estevescv@orange.fr

English :

Body karate discovery course open to all.

German :

Body-Karate-Schnupperkurs, der für alle offen ist.

Italiano :

Corso di scoperta del body karate aperto a tutti.

Espanol :

Curso de descubrimiento del kárate corporal abierto a todos.

