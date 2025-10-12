Stage de body karaté Salle omnisport de Bellevue 2 Yzeure
Salle omnisport de Bellevue 2 26 rue Jean Vidal Yzeure Allier
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 12:00:00
2025-10-12
Stage de découverte de body karaté ouvert à tous.
Salle omnisport de Bellevue 2 26 rue Jean Vidal Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 24 24 18 estevescv@orange.fr
English :
Body karate discovery course open to all.
German :
Body-Karate-Schnupperkurs, der für alle offen ist.
Italiano :
Corso di scoperta del body karate aperto a tutti.
Espanol :
Curso de descubrimiento del kárate corporal abierto a todos.
L’événement Stage de body karaté Yzeure a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région