Stage de boxe avec Aurélia Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré Naintré

Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré Vienne

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Découvrez le kick-boxing avec Aurélia !

Initiation accessible à toutes et à tous, adultes et enfants à partir de 10 ans.

Le matériel est inclus. Venir en tenue de sport (pratique pieds nus) .

Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

