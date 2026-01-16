Stage de boxe Française Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Elle a été développée en France à la fin du XIXe siècle et est reconnue pour son élégance et sa précision. Les combattants portent des gants de boxe et des chaussures spéciales, et les techniques incluent des coups de pied et de poing, ainsi que des mouvements de déplacement et de feintes pour déstabiliser l’adversaire. La savate est maintenant pratiquée dans de nombreux pays et est considérée comme un élément du patrimoine culturel français.

Du titre mondial au tatamis d’entrainement,

venez vivre l’expérience d’un stage de boxe française encadré par notre

champion du monde Jonathan.

La boxe française, également connue sous le nom de savate, est un sport de combat qui combine des techniques de coups de pied et de poing.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 18h00

Fermé le mercredi 25 février 2026

payant

Tarif :

– de 26 ans 2,70 euros de l’heure

+ de 26 ans en fonction de votre quotient familial.

Le stage a lieu les 23, 24, 26 et 27 février.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



