Stage de boxe/MMA au stade Suchet (1ère semaine vacances Toussaint) Stade Suchet (Salle de boxe) PARIS lundi 20 octobre 2025.

Suite au gros succès de nos précédents stages, nous avons décidé d’organiser un nouveau stage pour les jeunes pendant la première semaine des vacances de la Toussaint (Lundi 20 octobre au Vendredi 24 Octobre).

Le stage se déroulera dans la salle de boxe du stade Suchet (Paris 16ème) et sera ouvert aux jeunes de 11 à 16 ans, qu’ils soient membres du club ou pas.

Le programme sur les cinq jours sera identique à celui des stages jeunes précédents, c’est à dire :

-10h/12h : Renforcement musculaire dans la salle de musculation puis préparation physique en extérieur dans le stade Suchet ou en intérieur (selon la météo)

-12h/14h : Pause déjeuner avec possibilité de déjeuner sur place dans la salle de boxe pour ceux qui amènent leur panier-repas

-14h/16h : Initiation et perfectionnement boxe pieds/poings et MMA

Le prix pour le stage complet sera de 200 euros pour les gens extérieurs à l’A.S. Passy et 180 euros pour les adhérents de l’A.S. Passy.

Il sera aussi possible de payer à la séance (20 euros par séance).

Pour réserver sa place pour le stage, plusieurs possibilités :

-Appeler au 06 60 53 11 14

-Envoyer un mail sur aspassy75@gmail.com en précisant le nom, prénom et date de naissance du jeune

-Venir sur place récupérer un dossier d’inscription pour le stage

Le dossier d’inscription et les informations seront envoyés par mail à ceux qui en auront fait la demande.

Les stages A.S. Passy sont absolument uniques dans leur genre et très demandés. Ils sont dirigés par des professeurs exceptionnels.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

payant Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 16 ans.

Stade Suchet (Salle de boxe) 1 Square Henry Bataille 75016 PARIS

https://as-passy.com/ +33660531114 aspassy75@gmail.com https://www.facebook.com/groups/9657340779 https://www.facebook.com/groups/9657340779