Stage de boxe/MMA au stade Suchet (2ème semaine vacances d’Hiver 2026) Stade Suchet (Salle de boxe) Paris

Suite au gros succès de nos précédents stages, nous avons

décidé d’organiser un nouveau stage pour les jeunes pendant la deuxième semaine

des vacances d’Hiver (Lundi 2 Mars au Vendredi 6 Mars).

-10h/12h : Renforcement musculaire dans la salle de

musculation puis préparation physique en extérieur dans le stade Suchet ou en

intérieur (selon la météo)

-12h/14h : Pause déjeuner avec possibilité de déjeuner

sur place dans la salle de boxe pour ceux qui amènent leur panier-repas

-14h/16h : Initiation et perfectionnement boxe

pieds/poings et MMA

Le prix pour le stage complet sera de 200 euros pour les

gens extérieurs à l’A.S. Passy et 160 euros pour les adhérents de l’A.S. Passy.

Il sera aussi possible de payer à la séance (20 euros par

séance).

Pour réserver sa place pour le stage, plusieurs

possibilités :

-Appeler au 06 60 53 11 14

-Envoyer un mail sur aspassy75@gmail.com en précisant le

nom, prénom et date de naissance du jeune

-Venir sur place récupérer un dossier d’inscription pour le

stage

Le dossier d’inscription et les informations seront envoyés

par mail à ceux qui en auront fait la demande.

Les stages A.S. Passy sont absolument uniques dans leur

genre et très demandés. Ils sont dirigés par des professeurs exceptionnels.

L’A.S. Passy organise un nouveau stage dédié aux sports de combat pour les jeunes (11/16 ans) du 2 au 6 Mars 2026 dans sa salle de boxe du stade Suchet (Paris 16ème).

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h00

payant Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-02T10:00:00+02:00_2026-03-02T16:00:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T16:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T16:00:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T16:00:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T16:00:00+02:00

Stade Suchet (Salle de boxe) 1 Square Henry Bataille 75016 Paris

https://as-passy.com/ +33660531114 aspassy75@gmail.com https://www.facebook.com/groups/9657340779 https://www.facebook.com/groups/9657340779



Afficher la carte du lieu Stade Suchet (Salle de boxe) et trouvez le meilleur itinéraire

