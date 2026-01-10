Stage de boxe/MMA au stade Suchet (2ème semaine vacances d’Hiver 2026) Stade Suchet (Salle de boxe) Paris
Stage de boxe/MMA au stade Suchet (2ème semaine vacances d’Hiver 2026) Stade Suchet (Salle de boxe) Paris lundi 2 mars 2026.
Suite au gros succès de nos précédents stages, nous avons
décidé d’organiser un nouveau stage pour les jeunes pendant la deuxième semaine
des vacances d’Hiver (Lundi 2 Mars au Vendredi 6 Mars).
-10h/12h : Renforcement musculaire dans la salle de
musculation puis préparation physique en extérieur dans le stade Suchet ou en
intérieur (selon la météo)
-12h/14h : Pause déjeuner avec possibilité de déjeuner
sur place dans la salle de boxe pour ceux qui amènent leur panier-repas
-14h/16h : Initiation et perfectionnement boxe
pieds/poings et MMA
Le prix pour le stage complet sera de 200 euros pour les
gens extérieurs à l’A.S. Passy et 160 euros pour les adhérents de l’A.S. Passy.
Il sera aussi possible de payer à la séance (20 euros par
séance).
Pour réserver sa place pour le stage, plusieurs
possibilités :
-Appeler au 06 60 53 11 14
-Envoyer un mail sur aspassy75@gmail.com en précisant le
nom, prénom et date de naissance du jeune
-Venir sur place récupérer un dossier d’inscription pour le
stage
Le dossier d’inscription et les informations seront envoyés
par mail à ceux qui en auront fait la demande.
Les stages A.S. Passy sont absolument uniques dans leur
genre et très demandés. Ils sont dirigés par des professeurs exceptionnels.
L’A.S. Passy organise un nouveau stage dédié aux sports de combat pour les jeunes (11/16 ans) du 2 au 6 Mars 2026 dans sa salle de boxe du stade Suchet (Paris 16ème).
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 16h00
payant Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-02T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-06T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-02T10:00:00+02:00_2026-03-02T16:00:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T16:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T16:00:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T16:00:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T16:00:00+02:00
Stade Suchet (Salle de boxe) 1 Square Henry Bataille 75016 Paris
https://as-passy.com/ +33660531114 aspassy75@gmail.com https://www.facebook.com/groups/9657340779 https://www.facebook.com/groups/9657340779
Afficher la carte du lieu Stade Suchet (Salle de boxe) et trouvez le meilleur itinéraire