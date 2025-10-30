Stage de boxe Thaïlandaise Halloween party Montendre

Stage de boxe Thaïlandaise Halloween party Montendre jeudi 30 octobre 2025.

Stage de boxe Thaïlandaise Halloween party

rue de la Rogère Montendre Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-30

Stage de boxe Thaïlandaise ouvert aux enfants à partir de 6 ans. Goûter offert.

Défilé d’halloween le 31 octobre à 18h.

Sur inscription, les places sont limitées.

rue de la Rogère Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine montendre.muaythai@laposte.net

English :

Thai boxing workshop open to children aged 6 and over. Snacks available.

Halloween parade on October 31 at 6pm.

Registration required, places are limited.

German :

Thai-Boxen-Kurs für Kinder ab 6 Jahren. Es wird ein Imbiss angeboten.

Halloween-Parade am 31. Oktober um 18 Uhr.

Nach Anmeldung, die Plätze sind begrenzt.

Italiano :

Corso di thai boxe aperto ai bambini dai 6 anni in su. Merenda a disposizione.

Parata di Halloween il 31 ottobre alle 18.00.

Iscrizione obbligatoria, i posti sono limitati.

Espanol :

Curso de boxeo tailandés abierto a niños a partir de 6 años. Merienda disponible.

Desfile de Halloween el 31 de octubre a las 18.00 horas.

Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

