Stage de boxe Thaïlandaise Halloween party Montendre jeudi 30 octobre 2025.
rue de la Rogère Montendre Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-30
Stage de boxe Thaïlandaise ouvert aux enfants à partir de 6 ans. Goûter offert.
Défilé d’halloween le 31 octobre à 18h.
Sur inscription, les places sont limitées.
rue de la Rogère Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine montendre.muaythai@laposte.net
English :
Thai boxing workshop open to children aged 6 and over. Snacks available.
Halloween parade on October 31 at 6pm.
Registration required, places are limited.
German :
Thai-Boxen-Kurs für Kinder ab 6 Jahren. Es wird ein Imbiss angeboten.
Halloween-Parade am 31. Oktober um 18 Uhr.
Nach Anmeldung, die Plätze sind begrenzt.
Italiano :
Corso di thai boxe aperto ai bambini dai 6 anni in su. Merenda a disposizione.
Parata di Halloween il 31 ottobre alle 18.00.
Iscrizione obbligatoria, i posti sono limitati.
Espanol :
Curso de boxeo tailandés abierto a niños a partir de 6 años. Merienda disponible.
Desfile de Halloween el 31 de octubre a las 18.00 horas.
Inscripción obligatoria, plazas limitadas.
