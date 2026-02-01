Stage de breton pour débutants MLC salle Kerabas Moëlan-sur-Mer

Stage de breton pour débutants

MLC salle Kerabas 44 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

Stage de breton pour débutants, proposé par l’association Pregomp Asambles

Apprendre des phrases toutes faites (et des dictons amusants !) sur le thème du temps qu’il fait (toujours un sujet de conversation important en Bretagne !). Mise en situation ludique sous forme de petits sketches en fin de séance. .

