Stage de broderie Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz

Informations pratiques

Les Moutiers-en-Retz

Stage de broderie

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:00:00

fin : 2026-10-29 17:00:00

Date(s) :

2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31

Stage de broderie : une immersion dans un savoir-faire d’exception !

Découvrez un stage de broderie de Véronique Ernoul

Avec Véronique Ernoul, la broderie devient un véritable moment de création et de détente. Dans une ambiance conviviale, chacun apprend à maîtriser les gestes traditionnels tout en réalisant son propre ouvrage.

Des techniques variées à explorer

Les ateliers permettent de découvrir plusieurs savoir-faire :

Broderie blanche

Jours et ajours

Peinture à l’aiguille

Broderie bretonne

Les cours sont accessibles dès 10 ans, aussi bien aux débutants qu’aux personnes souhaitant perfectionner leur pratique.

L’accompagnement personnalisé

Les groupes sont limités à 6 participants afin de garantir un suivi attentif et une progression adaptée au rythme de chacun. À l’issue du stage, chaque participant repart avec son travail en cours, les points appris, un dessin préparatoire et des explications pour poursuivre son projet à la maison.

Réservation

Les places étant limitées, il est recommandé de réserver à l’avance auprès de Véronique Ernoul.

Avec Véronique Ernoul, la broderie devient bien plus qu’un apprentissage technique : c’est un moment de création, de concentration et de plaisir, où chacun découvre la richesse d’un geste lent et précis.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 21 00 30 veronique@ernoul.fr

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English :

Embroidery Workshop: An Immersion in Exceptional Craftsmanship!

L’événement Stage de broderie Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic