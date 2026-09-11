Stage de broderie Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz
mardi 27 octobre 2026 · Salle d'exposition · Les Moutiers-en-Retz
Informations pratiques
Les Moutiers-en-Retz
Stage de broderie
Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-29 17:00:00
Date(s) :
2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31
Stage de broderie : une immersion dans un savoir-faire d’exception !
Découvrez un stage de broderie de Véronique Ernoul
Avec Véronique Ernoul, la broderie devient un véritable moment de création et de détente. Dans une ambiance conviviale, chacun apprend à maîtriser les gestes traditionnels tout en réalisant son propre ouvrage.
Des techniques variées à explorer
Les ateliers permettent de découvrir plusieurs savoir-faire :
Broderie blanche
Jours et ajours
Peinture à l’aiguille
Broderie bretonne
Les cours sont accessibles dès 10 ans, aussi bien aux débutants qu’aux personnes souhaitant perfectionner leur pratique.
L’accompagnement personnalisé
Les groupes sont limités à 6 participants afin de garantir un suivi attentif et une progression adaptée au rythme de chacun. À l’issue du stage, chaque participant repart avec son travail en cours, les points appris, un dessin préparatoire et des explications pour poursuivre son projet à la maison.
Réservation
Les places étant limitées, il est recommandé de réserver à l’avance auprès de Véronique Ernoul.
Avec Véronique Ernoul, la broderie devient bien plus qu’un apprentissage technique : c’est un moment de création, de concentration et de plaisir, où chacun découvre la richesse d’un geste lent et précis.
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .
Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 21 00 30 veronique@ernoul.fr
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English :
Embroidery Workshop: An Immersion in Exceptional Craftsmanship!
L’événement Stage de broderie Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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