Stage organisé par l’association des Amis de Kindi avec Issaka Dermé,bronzier burkinabé.

2 rue des jardins

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr

English :

Workshop organized by the Association des Amis de Kindi with Issaka Dermé, Burkinabe bronzemaker.

German :

Von der Association des Amis de Kindi organisierter Workshop mit Issaka Dermé,Bronzegießer aus Burkina Faso.

Italiano :

Workshop organizzato dall’Association des Amis de Kindi con Issaka Dermé, bronzista del Burkina Faso.

Espanol :

Taller organizado por la Association des Amis de Kindi con Issaka Dermé, bronceador de Burkina Faso.

