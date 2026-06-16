Stage de bronze à la cire perdue JAIPAT, la galerie Moëlan-sur-Mer lundi 22 juin 2026.

Moëlan-sur-Mer

Stage de bronze à la cire perdue

JAIPAT, la galerie 3B Lieu-dit Kerglouanou Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Création d’une pièce de votre conception en cire, moulage en argile, coulage du bronze dans un four traditionnel burkinabé.

Finition de la pièce Ciselure, ponçage, patine par enfumage.

Renseignement et inscription par sms jusqu’au 15 juin.

Animé par Lacina Traoré .

JAIPAT, la galerie 3B Lieu-dit Kerglouanou Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 84 79 79 87

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English :

L’événement Stage de bronze à la cire perdue Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS