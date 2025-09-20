Stage de calligraphie Archi Steampunk Médiathèque des Encres Saint-Amand-les-Eaux

Stage de calligraphie Archi Steampunk 20 et 21 septembre Médiathèque des Encres Nord

Stage de 2 jours obligatoires, limité à 12 places pour l’ensemble du stage. matériel fourni. Pour public ado-adulte.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

« Architecture, écritures circulaires et enrgenages » ou comment faire évoluer plans et rouages en calligraphie contemporaire d’inspiration steampunk.

Lors de ce stage naîtront de nouveaux signes calligraphiés, concus à partir de plans d’architectures empruntés à l’Encyclopédie Médiévale d’Eugène Viollet-le-Duc mais aussi de photos de bâtiments industriels. La possibilité de créer des « Ecritures dites abstraites » sera une piste de développement privilégiée.

Adressé aux initiés, ce stage proposera d’appronfondir la phase de création callligraphique : chaque geste entrant en relation avec le suivant et composant un tout, à la manière des engrenages symboles de l’esthétique steampunk.

Au programme durant le weekend : manipulation de divers outils (plume métallique pointue et biseautée, feutre, compas, tire-ligne…) et techniques (variations de modules, changements d’angles, inversions de ductus…).

Médiathèque des Encres Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Faubourg de Tournai Nord Hauts-de-France

©Stéphane_Alfonsi