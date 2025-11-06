Stage de calligraphie et de peinture chinoises | Tracer l’immortalité Feibai Institute Paris

Au cours de chaque stage, nous explorerons les styles fondamentaux à partir des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art chinois :

Stage de calligraphie chinoise :

du tracé souple et régulier du kaishu 楷書 (1re session) à la vitalité cursive du caoshu 草書 (2e session) ;

Stage de peinture chinoise :

du geste minutieux du baimiao 白描 (1re session) à l’expressivité spontanée du xieyi 寫意 (2e session).

Chaque session alterne approches esthétiques, démonstrations, pratiques guidées et créations personnelles : nous écrirons et peindrons en pleine conscience, avec le corps, le souffle et l’imagination.

Infos pratiques & Inscription

À partir de 18 ans, débutants, intermédiaires

Date & horaires

1re session

Calligraphie kaishu

sam.28/2 – dim.1/3/2026

Peinture biaomiao

sam.7/3 – dim.8/3/2026

Horaires : 10h30-16h00 (1h pause déjeuner)

2e session

Calligraphie caoshu

sam.2/5 – dim.3/5/2026

Peinture xieyi

dim.24/5 – lun.25/5/2026

Horaires : 10h30-16h00 (1h pause déjeuner)

Enseignants

HU Jiaxing 胡嘉興, artiste-chercheur, responsable pédagogique des programmes d’écriture, de calligraphie et d’épigraphie chinoises. Docteur en Anthropologie culturelle du Muséum National d’Histoire Naturelle.

ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse, responsable pédagogique des programmes d’arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l’Université Paris VIII.

Qiu, Ying 仇英 (ca. 1495–1552), attribué à. Qun xian hui zhu tu 群仙會祝圖 [Rassemblement des Immortels dispensant auspices et bénédictions]. Détail. Ca. 17e siècle. Encre et couleurs sur soie, rouleau horizontal. Hauteur 99 cm, longueur 148,4 cm. National Palace Museum, Taipei. ; Crédits : Institut Feibai

Dans la tradition chinoise, l’acte de tracer est un exercice méditatif du souffle et de l’esprit. Dans le cadre du thème « Pratiquer l’immortalité : discipline intérieure et transcendance du soi » pour l’année 2025-2026 à l’Institut Feibai, deux stages intensifs de deux jours, conçus pour les débutants et les intermédiaires, invitent à explorer la pratique de la calligraphie et de la peinture chinoises comme une méditation en mouvement — entre écriture et image, tradition et création.

Du dimanche 24 mai 2026 au lundi 25 mai 2026 :

lundi, dimanche

de 10h30 à 16h00

Du samedi 28 février 2026 au dimanche 01 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 10h30 à 16h00

Du samedi 07 mars 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 10h30 à 16h00

Du samedi 02 mai 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

samedi, dimanche

de 10h30 à 16h00

payant

Tarifs

170 EUR / 2 jours

330 EUR / 4 jours

Matériel compris

Public adultes. A partir de 18 ans.

