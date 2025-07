STAGE DE CALLIGRAPHIE JAPONAISE DOJO DU LAURIER Castelbiague

DOJO DU LAURIER Chemin de Oulé Castelbiague Haute-Garonne

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-11

2025-07-07

Dans un écrin de verdure, à 1h au sud de Toulouse (vallée d’Arbas, entre St Girons et St Gaudens), au pied des Pyrénées (400m d’altitude). 5 jours de pratique de la calligraphie japonaise dans le nouveau lieu dédié aux pratiques créatives et artistiques le Dojo du Laurier. Si le temps le permet, nous montrons dans les estives pour une étude dans la montagne.

Hébergement dans un gîte ( selon place disponible), ou camping proche, ou chambres d’hôtes ( me contacter pour renseignements) 450 .

DOJO DU LAURIER Chemin de Oulé Castelbiague 31160 Haute-Garonne Occitanie associationeglantinerouge@gmail.com

English :

JAPANESE CALLIGRAPHY WORKSHOP

German :

JAPANISCHES KALLIGRAPHIEPRAKTIKUM

Italiano :

LABORATORIO DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE

Espanol :

TALLER DE CALIGRAFÍA JAPONESA

