Stage de calligraphie Atelier Plume de Martre Ruffey-le-Château

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château Doubs

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-13

L’Atelier Plume de Martre, vous propose un Stage de Calligraphie sur l’écriture dite ONCIALE . L’écriture onciale, héritée des manuscrits du haut Moyen Âge du III au VIIIème siècle, se distingue par ses formes rondes et harmonieuses. Pendant ce stage, vous explorerez pas à pas cette écriture majestueuse, parfaite pour découvrir ou approfondir la calligraphie latine. Au programme étude des lettres et des proportions, composition d’un texte court, décoration simple autour du texte. Stage ouvert à tous, débutants ou initiés. Liste du matériel fournie à l’inscription. .

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 27 32 32 pascaledolerognon@gmail.com

