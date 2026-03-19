Stage de calligraphie Atelier Plume de Martre Ruffey-le-Château

Stage de calligraphie

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château Doubs

Tarif : 115 – 115 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Connaissez-vous Ludovico Degli Arrighi ?… Un des premiers influenceurs de l’histoire. Secrétaire du Vatican, au XVe siècle, il écrivait si élégamment que toute l’Europe s’est mise à copier son écriture la Chancelière . Si à votre tour vous avez envie de copier Ludovico, alors venez participer à un stage proposé par l’Atelier Plume de Martre. Stage ouvert à tous, à partir de 12 ans débutants ou initiés, moine copiste… ou médecin pressé, vous êtes les bienvenus ! Au programme découverte des secrets de la plume, réalisation de belles lettres, partage d’un moment créatif et convivial. Liste du matériel fournie à l’inscription, en sachant que la calligraphie nécessite peu de matériel. .

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 27 32 32 pascaledolerognon@gmail.com

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English : Stage de calligraphie

L’événement Stage de calligraphie Ruffey-le-Château a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN