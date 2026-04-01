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Stage de cani-cross Chaux-Neuve

Stage de cani-cross Chaux-Neuve mercredi 8 avril 2026.

Adresse : la combe des cives

Ville : 25240 Chaux-Neuve

Département : Doubs

Début : 2026-04-08T09:30:00

Fin : 2026-04-08T11:30:00

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 50 50 50 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chaux-Neuve

Stage de cani-cross

la combe des cives Chaux-Neuve Doubs

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 09:30:00
fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :
2026-04-08 2026-04-11

Stage de 2 séances découvertes du cani-cross.
A partir de 12 ans, venir en tenue de course à pied.
Sur inscription, places limitées !   .

la combe des cives Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@lesequipagesadams.com

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English : Stage de cani-cross

L’événement Stage de cani-cross Chaux-Neuve a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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