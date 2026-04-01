Chaux-Neuve

Stage de cani-cross

la combe des cives Chaux-Neuve Doubs

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:30:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-11

Stage de 2 séances découvertes du cani-cross.

A partir de 12 ans, venir en tenue de course à pied.

Sur inscription, places limitées ! .

la combe des cives Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@lesequipagesadams.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de cani-cross

L’événement Stage de cani-cross Chaux-Neuve a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS