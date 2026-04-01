Stage de cani-cross Chaux-Neuve
Stage de cani-cross Chaux-Neuve mercredi 8 avril 2026.
Chaux-Neuve
Stage de cani-cross
la combe des cives Chaux-Neuve Doubs
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 09:30:00
fin : 2026-04-11 11:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-11
Stage de 2 séances découvertes du cani-cross.
A partir de 12 ans, venir en tenue de course à pied.
Sur inscription, places limitées ! .
la combe des cives Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@lesequipagesadams.com
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English : Stage de cani-cross
L’événement Stage de cani-cross Chaux-Neuve a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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