Stage de Catamaran 13.5 (10-14 ans) Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
2026-08-24
En solo ou en double, un bateau stable et rapide pour les premières sensations de glisse.
Stage le matin, de 9h30 à 12h30 OU l’après-midi de 14h à 17h. .
Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98
