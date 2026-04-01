Stage de catamaran La Groue Saint-Pol-de-Léon

Stage de catamaran

La Groue Centre de glisse Rêves de Mer Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 09:30:00

fin : 2026-04-24 12:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Ce stage, accessible à partir de 14 ans, est idéal pour s’initier ou se perfectionner aux plaisirs de la voile en catamaran.

Encadrez par des moniteurs diplômés, vous découvrirez ou affinerez les techniques de navigation tout en profitant du cadre exceptionnel que nous offre la Baie de Morlaix.

Équipements à prévoir protection solaire, vêtements de rechange, coupe-vent, maillot de bain et combinaison intégrale (possibilité de location à la semaine). .

La Groue Centre de glisse Rêves de Mer Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 30 26 00 65

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English : Stage de catamaran

L’événement Stage de catamaran Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX