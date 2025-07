Stage de céramique d’été Le Blanc

Stage de céramique d'été Le Blanc samedi 19 juillet 2025.

Stage de céramique d’été

7 rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : 42 – 42 – 72 EUR

42

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-19 17:00:00

Date(s) :

2025-07-19 2025-08-30

Cet atelier proposé par Carole, de la poterie de la Bout’Bout vous invite à réaliser vos projets.

Réalisez vos prjets et laissez libre courts à votre créativité. Découvrez différentes techniques céramiques. 42 .

7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43 poteriedelaboutbout36@gmail.com

English :

This workshop by Carole, from Bout’Bout pottery, invites you to create your own projects.

German :

Dieser Workshop, der von Carole von der Töpferei Bout’Bout angeboten wird, lädt Sie dazu ein, Ihre Projekte zu verwirklichen.

Italiano :

Questo laboratorio, tenuto da Carole della ceramica Bout’Bout, vi invita a creare i vostri progetti.

Espanol :

Este taller, dirigido por Carole, de la alfarería Bout’Bout, te invita a crear tus propios proyectos.

