Stage de céramique Atelier Cappable Orthez

Stage de céramique
Atelier Cappable 67 Rue Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-23
fin : 2026-03-16
2026-02-23
4 cours sur 4 semaines d’affilée pour suivre ses pièces du début à la fin du processus de fabrication. Modelage, décor & émaillage. Les lundis 23 février, 2 mars, 9 mars, et 16 mars 2026 .
Atelier Cappable 67 Rue Saint-Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 45 07 54
