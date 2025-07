Stage de céramique pour enfant Atelier de céramique Chloë Raimbault Loireauxence

Stage de céramique pour enfant

Atelier de céramique Chloë Raimbault 27 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 40 – 40 – EUR

Début : 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-07-07 15:30:00

2025-07-07

Une journée à chaque vacances pour découvrir la richesse de la céramique !

Pour enfant pré-ado entre 8 et 12 ans.

Réservation obligatoire 8 places maximum. .

Atelier de céramique Chloë Raimbault 27 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 66 20 65 chloe.r.ceramique@gmail.com

English :

One day each vacation to discover the richness of ceramics!

German :

Ein Tag in jedem Urlaub, um den Reichtum der Keramik zu entdecken!

Italiano :

Un giorno di vacanza per scoprire la ricchezza della ceramica!

Espanol :

Un día de vacaciones para descubrir la riqueza de la cerámica

L’événement Stage de céramique pour enfant Loireauxence a été mis à jour le 2025-01-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis