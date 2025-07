Stage de céramique (pour enfants) La Faïencerie de Croisy Croisy-sur-Eure

Stage de céramique (pour enfants) La Faïencerie de Croisy Croisy-sur-Eure mardi 12 août 2025.

Stage de céramique (pour enfants)

La Faïencerie de Croisy 7 route de Ménilles Croisy-sur-Eure Eure

Envie de découvrir l’art de la céramique ou d’améliorer votre technique ? Profitez d’un stage immersif durant les vacances scolaires.

Le stage se déroule obligatoirement sur 2 jours (le mardi et le jeudi). La 1ère séance est dédiée à la fabrication de la pièce. Le décor est effectué lors de la 2ème séance.

Horaires & Tarifs 50 € (3 heures, de 14h30 à 16h00)

Les tarifs incluent toutes les matières premières ainsi que les cuissons ( 16 heures à 1000 degrés ).

Frais d’expédition par colissimo en sus si besoin ( 15 € par colis pour dimension mug ).

Groupes restreints 4 à 5 élèves maximum par session

La Faïencerie de Croisy 7 route de Ménilles Croisy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 88 67 35 10 lafaienceriedecroisy@gmail.com

English : Stage de céramique (pour enfants)

Would you like to discover the art of ceramics or improve your technique? Take advantage of an immersive workshop during the school vacations.

The course takes place over 2 days (Tuesday and Thursday). The 1st session is dedicated to making the piece. Decorating takes place during the 2nd session.

Times & Prices: 50 ? (3 hours, from 2:30 to 4:00 pm)

Rates include all raw materials and firing ( 16 hours at 1000 degrees ).

Colissimo shipping costs extra if required ( 15 ? per parcel for mug size ).

Small groups: 4 to 5 students maximum per session

German :

Möchten Sie die Kunst der Keramik entdecken oder Ihre Technik verbessern? Nutzen Sie einen Intensivkurs während der Schulferien.

Der Kurs muss an zwei Tagen stattfinden (Dienstag und Donnerstag). Die erste Sitzung ist der Herstellung des Stücks gewidmet. Die Dekoration wird in der zweiten Sitzung durchgeführt.

Öffnungszeiten & Preise: 50 ? (3 Stunden, von 14.30 bis 16.00 Uhr)

Die Preise beinhalten alle Rohstoffe sowie das Brennen ( 16 Stunden bei 1000 Grad ).

Versandkosten per Colissimo kommen bei Bedarf hinzu ( 15 ? pro Paket für die Dimension Tasse ).

Kleine Gruppen: maximal 4 bis 5 Schüler pro Sitzung

Italiano :

Volete scoprire l’arte della ceramica o migliorare la vostra tecnica? Approfittate di un corso immersivo durante le vacanze scolastiche.

Il corso si svolge in 2 giorni (martedì e giovedì). La prima sessione è dedicata alla realizzazione del pezzo. La decorazione viene eseguita durante la seconda sessione.

Orari e prezzi: ? 50 (3 ore, dalle 14.30 alle 16.00)

Le tariffe includono tutte le materie prime e la cottura (16 ore a 1000 gradi).

Consegna con colissimo extra se richiesto ( 15 ? per pacco per le dimensioni della tazza ).

Piccoli gruppi: da 4 a 5 studenti al massimo per sessione

Espanol :

¿Le gustaría descubrir el arte de la cerámica o mejorar su técnica? Aproveche un curso intensivo durante las vacaciones escolares.

El curso se desarrolla en 2 días (martes y jueves). La 1ª sesión se dedica a la realización de la pieza. La decoración se realiza durante la 2ª sesión.

Horarios y precios: 50 euros (3 horas, de 14.30 a 16.00)

Las tarifas incluyen todas las materias primas y la cocción (16 horas a 1000 grados).

Entrega por colissimo extra si se requiere ( 15€ por paquete para tamaño taza).

Grupos reducidos: 4 a 5 alumnos máximo por sesión

