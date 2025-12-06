Stage de cerceau aérien Techniques & Mouvement Ecole de cirque Supercrampe Reims

Stage de cerceau aérien Techniques & Mouvement

Ecole de cirque Supercrampe 2 Rue Clovis Chezel Reims Marne

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

2025-12-06

Tout public

Ados (à partir de 12 ans) et adultes

Niveau intermédiaire requis

L’intervenante Joanna Cordier est formatrice cirque et artiste spécialisée dans le cercle

Ce workshop est un mélange de tricks (figures). L’énergie étant de retourner en enfance pour jouer pleinement avec toutes les capacités de cet agrée. Je tiens à cibler une pédagogie ludique pour vous amener de nouvelles pistes de travail. Préparez-vous, nous allons voyager tout autour de notre cerceau (dessus, dessous,…) ! Nous explorerons le mouvement dans les différents plans du cerceau ainsi que dans les élingues pour créer une belle bibliothèque de possibilités.

Thématiques abordés pendant les 2h30 de workshop drops, rolls, figures statiques et dynamiques, Moment de musicalité pour travailler les transitions. .

