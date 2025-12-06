Stage de cerceau aérien Techniques & Mouvement Ecole de cirque Supercrampe Reims
Stage de cerceau aérien Techniques & Mouvement Ecole de cirque Supercrampe Reims samedi 6 décembre 2025.
Stage de cerceau aérien Techniques & Mouvement
Ecole de cirque Supercrampe 2 Rue Clovis Chezel Reims Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Tout public
Ados (à partir de 12 ans) et adultes
Niveau intermédiaire requis
L’intervenante Joanna Cordier est formatrice cirque et artiste spécialisée dans le cercle
Ce workshop est un mélange de tricks (figures). L’énergie étant de retourner en enfance pour jouer pleinement avec toutes les capacités de cet agrée. Je tiens à cibler une pédagogie ludique pour vous amener de nouvelles pistes de travail. Préparez-vous, nous allons voyager tout autour de notre cerceau (dessus, dessous,…) ! Nous explorerons le mouvement dans les différents plans du cerceau ainsi que dans les élingues pour créer une belle bibliothèque de possibilités.
Thématiques abordés pendant les 2h30 de workshop drops, rolls, figures statiques et dynamiques, Moment de musicalité pour travailler les transitions. .
Ecole de cirque Supercrampe 2 Rue Clovis Chezel Reims 51100 Marne Grand Est
English : Stage de cerceau aérien Techniques & Mouvement
L’événement Stage de cerceau aérien Techniques & Mouvement Reims a été mis à jour le 2025-11-28 par Reims Tourisme & Congrès