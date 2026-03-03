Stage de Chacha Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Stage de Chacha

Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Stage organisé par Passion Orchestre Fan Club 24 et animé par Christian Terrefon.

Apprenez les bases du chacha

Apprenez les bases du chacha

Stage organisé par Passion Orchestre Fan Club 24 et animé par Christian Terrefon.

Apprenez les bases du chacha .

Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 55 81 27

English : Stage de Chacha

Workshop organized by Passion Orchestre Fan Club 24 and led by Christian Terrefon.

Learn the basics of chacha

