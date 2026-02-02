Stage de chant à Saint-Rémy Saint-Rémy
2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : – – 75 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Libérez votre voix et votre potentiel, pour un mieux-être durable ! Ce stage accessible à tous, combine techniques vocales, interprétation de morceaux simples et mouvements doux pour relâcher les tensions et retrouver une voix fluide et rayonnante.
Le 17 février de 9h30 à 17h .
2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
