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Stage de chant chorale Kpop Demon Hunter Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Stage de chant chorale Kpop Demon Hunter Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Stage de chant chorale Kpop Demon Hunter Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Mercoeur

Adresse : 5 cité Souzy

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : <p>16,20€<br></p>

De la diction, du rythme, de la posture, de l’écoute pour s’emparer des chansons.

Petits jeux autour de la respiration, des résonances, des registres vocaux.
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10h00 à 20h30
payant

16,20€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T20:30:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T20:30:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T20:30:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T20:30:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T20:30:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T20:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy  75011 PARIS
http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr


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