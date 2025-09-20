STAGE DE CHANT & CONCERT Montaigut-sur-Save

STAGE DE CHANT & CONCERT Montaigut-sur-Save samedi 20 septembre 2025.

Un stage de chant permettant de découvrir, explorer et partager la joie de chanter en région toulousaine ! Ce stage se clôturera par un concert !

Eric Jaskolski et Béatrice Robin organisent, et animent, un stage de chant à l’Espace Tribuche de Montaigut sur Save, chaleureusement accueillis par Odile Geoffroy-Gibson.

« Nous proposons une exploration du chant et de la voix, principalement individuelle mais aussi collective, sur une base de chant lyrique mais ouvert à tous les publics. Un cercle de chant spontané (ou chant intuitif) sera animé par Béatrice Robin le dimanche matin. »

Si vous le souhaitez, les repas seront partagés sur place, et il est également possible d’être hébergé sur place (sur demande et réservation). 140 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie e.jaskolski@free.fr

English :

A singing workshop to discover, explore and share the joy of singing in the Toulouse region! The workshop culminates in a concert!

German :

Ein Gesangsworkshop, der es ermöglicht, die Freude am Singen in der Region Toulouse zu entdecken, zu erforschen und zu teilen! Dieser Workshop wird mit einem Konzert abgeschlossen!

Italiano :

Un corso di canto per scoprire, esplorare e condividere la gioia del canto nella regione di Tolosa! Il corso culminerà in un concerto!

Espanol :

Un curso de canto para descubrir, explorar y compartir la alegría de cantar en la región de Toulouse El curso culminará con un concierto

