Stage de chant Corps et Voix Rue des Violettes Brèves
Stage de chant Corps et Voix Rue des Violettes Brèves lundi 20 juillet 2026.
Stage de chant Corps et Voix
Rue des Violettes A proximité de l’église Brèves Nièvre
Tarif : 180 – 180 – 280 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:30:00
fin : 2026-07-25 17:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Libérer son souffle et sa voix…
Vous souhaitez explorer vos sensations vocales dans votre ressenti corporel, oser votre voix avec authenticité, goûter à la beauté du chant spontané et des polyphonies vocales, chanter en solo, libérer votre souffle et cheminer en confiance avec les outils de la technique vocale au sein d’un groupe bienveillant ?
Alors accordez-vous le temps de ce stage pour oser création et partage, pour vous émerveiller et rêver, chanter la vie, chanter la joie, habiter votre chant !
Au programme de ce stage ouvert à tous
– Pratique corporelle en début de journée accessible à tous
– Yoga du son respirations chant des voyelles, vibrations du son
– Chant spontané et improvisations vocales dirigées
– Technique vocale
– Apprentissage et interprétation de chants collectifs et d’un air individuel
Intervenante Hélène Wiltz, chanteuse et pédagogue de la voix
Le stage a lieu dans une vaste demeure familiale, au cœur de Brèves. Ce village paisible situé sur le canal du Nivernais est proche de Vézelay. Gare SNCF de Clamecy, transport de Clamecy à Brèves pris en charge à la demande. .
Rue des Violettes A proximité de l’église Brèves 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 30 88 76 contact@grainesdesons.fr
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English : Stage de chant Corps et Voix
L’événement Stage de chant Corps et Voix Brèves a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais