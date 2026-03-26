Stage de chant Corps et Voix Rue des Violettes Brèves

Stage de chant Corps et Voix

Rue des Violettes A proximité de l’église Brèves Nièvre

Tarif : 180 – 180 – 280 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:30:00

fin : 2026-07-25 17:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Libérer son souffle et sa voix…

Vous souhaitez explorer vos sensations vocales dans votre ressenti corporel, oser votre voix avec authenticité, goûter à la beauté du chant spontané et des polyphonies vocales, chanter en solo, libérer votre souffle et cheminer en confiance avec les outils de la technique vocale au sein d’un groupe bienveillant ?

Alors accordez-vous le temps de ce stage pour oser création et partage, pour vous émerveiller et rêver, chanter la vie, chanter la joie, habiter votre chant !

Au programme de ce stage ouvert à tous

– Pratique corporelle en début de journée accessible à tous

– Yoga du son respirations chant des voyelles, vibrations du son

– Chant spontané et improvisations vocales dirigées

– Technique vocale

– Apprentissage et interprétation de chants collectifs et d’un air individuel

Intervenante Hélène Wiltz, chanteuse et pédagogue de la voix

Le stage a lieu dans une vaste demeure familiale, au cœur de Brèves. Ce village paisible situé sur le canal du Nivernais est proche de Vézelay. Gare SNCF de Clamecy, transport de Clamecy à Brèves pris en charge à la demande. .

Rue des Violettes A proximité de l’église Brèves 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 30 88 76 contact@grainesdesons.fr

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English : Stage de chant Corps et Voix

L’événement Stage de chant Corps et Voix Brèves a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais