Stage de chant corse polyphonique Chemin de la paix Marminiac

Stage de chant corse polyphonique

Stage de chant corse polyphonique Chemin de la paix Marminiac vendredi 3 avril 2026.

Stage de chant corse polyphonique

Chemin de la paix 1244, Route des combes Marminiac Lot

Tarif : 190 – 190 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-03

à la découverte de votre voix naturelle

à la découverte de votre voix naturelle

  .

Chemin de la paix 1244, Route des combes Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 72 90 55 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

discovering your natural voice

L’événement Stage de chant corse polyphonique Marminiac a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Gourdon