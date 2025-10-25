Stage de chant flamenco avec Cristo Cortes Flamenco en France Paris
Stage de chant flamenco avec Cristo Cortes Flamenco en France Paris samedi 25 octobre 2025.
16H-17h30 : Groupe 1 Débutant à Inter
17h30-19h : Groupe 2 Inter à avancé
Langue du stage : espagnol et français
Cristo Cortés est actuellement reconnu comme un des grands cantaores flamencos que compte l’hegaxone. Son timbre de voix unique et à sa grande connaissance de l’art flamenco (chant, danse, guitare), associés
à une longue expérience de la scène et à de grandes qualités humaines font de lui un artiste exception.
Né à Marseille en 1971, au sein d’une famille de chanteurs originaires de la région d’Alméria (Andalousie), Cristo Cortés
a entamé très jeune sa carrière de cantaor et s’est forgé une solide
expérience qui font de lui une valeur sûre du cante flamenco. Respecté
et apprécié par de nombreux artistes à travers le monde, il est
régulièrement sollicité par la plupart des danseurs professionnels de
France et également d’Espagne comme Andrés
Marín, Soraya Clavijo, Joaquín Grilo, La Farruca, José Galvan, Fuensanta
la Moneta ou Carmen Ledesma, qui l’appelle à ses côtés à chaque fois
qu’elle danse en France. Flamenco en France a souvent fait appel à lui
pour des spectacles et c’est un plaisir de l’accueillir pour ces 3
sessions qui ne manqueront pas de ravir les aficiondos et les
aficionadas.
Inscription et paiement en ligne sécurisé sur HELLO ASSOhttps://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/stage-de-chant-flamenco-avec-cristo-cortes
FLAMENCO EN FRANCE 37 bis rue des Trois Bornes 750111 Paris
Métros : L3 Parmentier / L 2 Couronnes / L11 Goncourt
Infos : info@flamebncoenfrance.fr / 07 43 57 65 85
payant
De 30 à 45 euros.
Public adultes.
Flamenco en France 37bis, rue des Trois Bornes 75011 Paris
https://www.flamencoenfrance.fr/stages/stage-de-cante-avec-cristo-cortes-2025-10-10 +33743576585 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/884837947482384 https://www.facebook.com/events/884837947482384