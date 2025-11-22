Stage de chant flamenco avec Cristo Cortes Flamenco en France Paris

16H-17h30 : Groupe 1 Débutant à Inter

17h30-19h : Groupe 2 Inter à avancé

Langue du stage : espagnol et français

Cristo Cortés est actuellement reconnu comme un des grands cantaores flamencos que compte l’hegaxone. Son timbre de voix unique et à sa grande connaissance de l’art flamenco (chant, danse, guitare), associés

à une longue expérience de la scène et à de grandes qualités humaines font de lui un artiste exception.

Né à Marseille en 1971, au sein d’une famille de chanteurs originaires de la région d’Alméria (Andalousie), Cristo Cortés

a entamé très jeune sa carrière de cantaor et s’est forgé une solide

expérience qui font de lui une valeur sûre du cante flamenco. Respecté

et apprécié par de nombreux artistes à travers le monde, il est

régulièrement sollicité par la plupart des danseurs professionnels de

France et également d’Espagne comme Andrés

Marín, Soraya Clavijo, Joaquín Grilo, La Farruca, José Galvan, Fuensanta

la Moneta ou Carmen Ledesma, qui l’appelle à ses côtés à chaque fois

qu’elle danse en France.

Flamenco en France a souvent fait appel à lui

pour des spectacles et c’est un plaisir de l’accueillir pour ces 3

sessions qui ne manqueront pas de ravir les aficiondos et les

aficionadas.

Samedi 22 novembre 2025

Métros : L3 Parmentier / L 2 Couronnes / L11 Goncourt

Infos : info@flamencoenfrance.fr / 07 43 57 65 85

Le cantaor Cristo Cortes donnera un stage de chant à l’occasion de sa résidence à Paris.

Le samedi 22 novembre 2025

de 16h00 à 19h00

payant

De 30 à 45 euros.

Public adultes.

Flamenco en France 37bis, rue des Trois Bornes 75011 Paris

Flamenco en France 37bis, rue des Trois Bornes 75011 Paris
https://www.flamencoenfrance.fr/stages/stage-de-cante-avec-cristo-cortes-2025-10-10