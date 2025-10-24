Stage de chant Conservatoire de musique de Flers Agglo Flers

Conservatoire de musique de Flers Agglo 9, rue du Collège Flers Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-24

Ce stage de chant proposé par le conservatoire de musique de Flers Agglo sera encadré par Aurore LARCHER et Corinne PICOULEAU.

Vous aborderez des notions de chant et les possibilités vocales et vous chanterez ensemble.

Pour tous les âges et sans prérequis.

Que vous soyez débutant ou non, que vous choisissiez la journée ou la demi-journée, n’hésitez pas à vous inscrire ! 20 places. .

Conservatoire de musique de Flers Agglo 9, rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

