Stage de chant Gospel

Lanouaille Dordogne

Animé par Valérie Jondeau, inscription au 06 38 70 57 62.

Stage organisé par La Puce à l’Oreille, école de musique associative intercommunale.

Tarif 30€ à partir de 10 participants, 20€ à partir de 15 participants.

Sur inscription.

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 88 73 contact@lapucealoreille.fr

English : Stage de chant Gospel

Discover your voice and develop your vocal skills!

No need to know how to sing, even if you sing ?off-key? or have never sung before, here everyone can express themselves without judgment.

Dare to SING with Lucile Pigeon.

Registration required, no prerequisites.

