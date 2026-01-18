Stage de chant Gospel Lanouaille
Stage de chant Gospel Lanouaille samedi 31 janvier 2026.
Stage de chant Gospel
Lanouaille Dordogne
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Animé par Valérie Jondeau, inscription au 06 38 70 57 62.
Stage organisé par La Puce à l’Oreille, école de musique associative intercommunale.
Tarif 30€ à partir de 10 participants, 20€ à partir de 15 participants.
Sur inscription.
Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 88 73 contact@lapucealoreille.fr
English : Stage de chant Gospel
Discover your voice and develop your vocal skills!
No need to know how to sing, even if you sing ?off-key? or have never sung before, here everyone can express themselves without judgment.
Dare to SING with Lucile Pigeon.
Registration required, no prerequisites.
