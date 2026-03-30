Stage de chant grégorien Centre de musique ancienne Sauternes

Stage de chant grégorien

Centre de musique ancienne 18 rue Principale Sauternes Gironde

Tarif : 70 – 70 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Le stage est ouvert à toute personne ayant un peu d’expérience de chant, sans aucun prérequis théorique ou religieux.

Dans ce stage, vous découvrirez la fructification de 2000 ans de tradition musicale, à travers la pratique de la psalmodie, la modalité des antiennes, l’apprentissage de la scansion latine, le chant des psaumes et de l’hymne du répertoire à la fois monodique et polyphonique. Vous chanterez au lutrin, comme cela s’est longtemps fait.

Le chant traditionnel sacré nécessite un travail sur le son individuel, sur la technique vocale naturelle ainsi que sur l’acoustique des lieux, afin que “les pierres chantent avec nous” ! Ce n’est qu’à travers la vibration du son que la psalmodie peut s’élever en spirale. .

Centre de musique ancienne 18 rue Principale Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 78 88 centremusiqueancienne@gmail.com

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English : Stage de chant grégorien

L’événement Stage de chant grégorien Sauternes a été mis à jour le 2026-03-26 par La Gironde du Sud