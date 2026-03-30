Stage de chant grégorien Centre de musique ancienne Sauternes
Stage de chant grégorien Centre de musique ancienne Sauternes samedi 11 avril 2026.
Stage de chant grégorien
Centre de musique ancienne 18 rue Principale Sauternes Gironde
Tarif : 70 – 70 – 120 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Le stage est ouvert à toute personne ayant un peu d’expérience de chant, sans aucun prérequis théorique ou religieux.
Dans ce stage, vous découvrirez la fructification de 2000 ans de tradition musicale, à travers la pratique de la psalmodie, la modalité des antiennes, l’apprentissage de la scansion latine, le chant des psaumes et de l’hymne du répertoire à la fois monodique et polyphonique. Vous chanterez au lutrin, comme cela s’est longtemps fait.
Le chant traditionnel sacré nécessite un travail sur le son individuel, sur la technique vocale naturelle ainsi que sur l’acoustique des lieux, afin que “les pierres chantent avec nous” ! Ce n’est qu’à travers la vibration du son que la psalmodie peut s’élever en spirale. .
Centre de musique ancienne 18 rue Principale Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 78 88 centremusiqueancienne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de chant grégorien
L’événement Stage de chant grégorien Sauternes a été mis à jour le 2026-03-26 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Sauternes (Gironde)
- Exposition Giovanna Place de la Mairie Sauternes 2 avril 2026
- Atelier dégustation Sauternes & Chocolat Place de la Mairie Sauternes 4 avril 2026
- Visit’atelier Bulles et Lavoirs Sauternes 7 avril 2026
- Exposition Marc Noël Place de la Mairie Sauternes 17 avril 2026
- Journées de la flûte à bec Centre de musique ancienne Sauternes 17 avril 2026