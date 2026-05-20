Galié

STAGE DE CHANT LYRIQUE

Galié Haute-Garonne

Tarif : 480 – 480 – EUR

480

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-26

Choeurs et mélodies autour du répertoire français et italiens du XIXème siècle.

Le 30 août restitution de stage en l’église St Nazaire de Galié et St Jean l’évangéliste de Sacoué.

Ce stage unique et intense, est organisé en collaboration avec Sylvain Sapé, ténor DEM de chant au conservatoire de la ville de Paris et Zoé Sédano, Pianiste.

Nos différents cursus, parcours et expériences vont vous amener vers l’approfondissement de votre instrument Voix .

Si vous avez déjà pratiqué le chant en choeur et ou déjà pris des cours de chant et que vous souhaitez vivre une expérience complète dirigée avec bienveillance et dans l’optique de vous faire plaisir, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Vous recevrez les partitions les partitions des morceaux choisis pour le choeur et une liste de mélodies au choix pour ceux qui souhaitent se produire seuls.

Deux concerts seront donnés à l’issue du stage. 480 .

Galié 31510 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Choirs and melodies based on 19th-century French and Italian repertoire.

August 30: workshop restitution in the churches of St Nazaire de Galié and St Jean l’évangéliste de Sacoué.

L’événement STAGE DE CHANT LYRIQUE Galié a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE