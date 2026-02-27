Stage de Chant Montrem

Stage de Chant

Stage d’improvisation théâtrale animé par Nicolas Soullard.

Venez-vous essayer aux exercices d’improvisation dans un cadre bienveillant, doux et plein de rires !

10h-17h, Salle Jean Ferrat.

80€ les 2 jours (+15€ pour les non adhérents à l’Atelier Rouge).

Atelier Rouge Théâtre 06 38 25 09 88

Salle de la Rivière Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 25 09 88

English : Stage de Chant

Theatrical improvisation workshop led by Nicolas Soullard.

Come and try your hand at improvisation exercises in a friendly, gentle environment full of laughter!

10am-5pm, Salle Jean Ferrat.

80? for 2 days (+15? for non-members of Atelier Rouge).

Atelier Rouge Théâtre 06 38 25 09 88

