Stage de Chant Montrem
Stage de Chant Montrem samedi 14 mars 2026.
Stage de Chant
Salle de la Rivière Montrem Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-14
Stage d’improvisation théâtrale animé par Nicolas Soullard.
Venez-vous essayer aux exercices d’improvisation dans un cadre bienveillant, doux et plein de rires !
10h-17h, Salle Jean Ferrat.
80€ les 2 jours (+15€ pour les non adhérents à l’Atelier Rouge).
Atelier Rouge Théâtre 06 38 25 09 88
Salle de la Rivière Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 25 09 88
English : Stage de Chant
Theatrical improvisation workshop led by Nicolas Soullard.
Come and try your hand at improvisation exercises in a friendly, gentle environment full of laughter!
10am-5pm, Salle Jean Ferrat.
80? for 2 days (+15? for non-members of Atelier Rouge).
Atelier Rouge Théâtre 06 38 25 09 88
L’événement Stage de Chant Montrem a été mis à jour le 2026-02-24 par Vallée de l’Isle en Périgord