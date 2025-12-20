Stage de chant occitan avec Jan-Marc Delaunay + concert Bestias de l’ensemble vocal Terras Salle du Rouvereau Saint-Méard

Stage de chant occitan avec Jan-Marc Delaunay + concert Bestias de l’ensemble vocal Terras

Salle du Rouvereau 4 Le Rouvereaux Saint-Méard Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-11

2026-01-10

L’Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin et l’Amicale laïque de Saint-Méard (87) ont le plaisir d’accueillir Jean-Marc Delaunay à la Salle du Rouvereau pour un stage de chant occitan qui vous plongera dans le riche répertoire traditionnel chanté du Limousin. Pendant deux jours, venez apprendre des chansons traditionnelles sur le thème des bois et forêts.

Stage sur inscription 45 €, tarif réduit 40 €, repas dimanche midi 15 €.

Ouvert à tous, que vous parliez occitan ou non.

Concert de l’ensemble vocal Terras le samedi soir à 21h. Leur nouveau concert “Bestias” a pour thème central les animaux, si présents dans l’imaginaire collectif. Repas tiré du sac à partager à 19h pour ceux qui veulent. Ouvert à tous, participation libre au chapeau.

Renseignements & inscriptions Librariá occitana 05 55 32 06 44 contact@ieo-lemosin.org https://urls.fr/DkDZO3 .

Salle du Rouvereau 4 Le Rouvereaux Saint-Méard 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 contact@ieo-lemosin.org

