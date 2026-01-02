Stage de chant polyphonique avec Nicolas Leguet TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Stage de chant polyphonique avec Nicolas Leguet

TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez chanter en polyphonie et a cappella face aux collines du Perche, et marcher dans les sous-bois si le temps le permet… Au programme des chants traditionnels transmis oralement. Une fois le chant appris, l’attention sera portée sur le son d’ensemble comment le construire, comment le nourrir, quelle est la part de chacun.e dans cette voûte commune. Le matin mise en route du corps, technique vocale, chant collectif. L’après-midi un brin de marche et retour au chant. Tout niveaux acceptés. Tarif pédagogie + 3 déjeuners 290€ ; pédagogie+pension complète (dîners + nuits des 4 et 5 avril avec petit déjeuner + 3 déjeuners) 425 €. .

TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 67 97 43 28 artsperches@gmail.com

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English : Stage de chant polyphonique avec Nicolas Leguet

L’événement Stage de chant polyphonique avec Nicolas Leguet Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche