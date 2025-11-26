Stage de chant polyphonique avec Reggae a Vida Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 10:00 – 17:00

Reggae A Vida est un groupe vocal d’esthétique reggae anglophone et lusophone, créé en septembre 2023.Ce stage d’une journée s’inscrit dans le projet annuel et il est ouvert à tous. AU PROGRAMME :- Mise en voix par des jeux vocaux, improvisation vocale et « Circle Songs ».- Travail de l’indépendance rythmique au sein du chant.- Cohésion du groupe, écoute, polyphonie.- Apprentissage d’une chanson puisée dans le répertoire reggae ou réarrangée dans cette esthétique. A PROPOS DE L’INTERVENANT :Greg Dandelot est un chanteur multi-instrumentiste dont l’univers musical est marqué par une forte diversité culturelle. Son enfance sur le continent américain le fait grandir au contact des folklores caribéens, latinos et andins, tout en étant imprégné de rythmes africains et de la tradition classique par sa formation au violoncelle et au piano. Parlant couramment quatre langues, il nourrit sa musique de multiples influences pour forger au fil du temps une identité artistique singulière. Leader du groupe The Roots Ark dont il compose et produit intégralement le premier album, il offre une expérience musicale qui dépasse les frontières, mêlant la richesse de ses racines à une vision moderne et innovante de la scène musicale. Également engagé dans la transmission, Greg est titulaire du DUMI et transmet la passion de la musique lors de cours individuels et stages ponctuels.https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kjRyytUyi7lJFCIMAANnJCD2Z2kY-KYrc INFOS PRATIQUES :Lieu : La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles, 109 av. de la Gare de St Joseph, 44300 NantesHoraires : 10h – 17h (pauses et repas partagé inclus)Tarif : 30 eurosInfos & inscriptions auprès de l’assocation Vocal Only + : Reggae.a.vida@free.fr ou 06.31.98.66.18

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 06.31.98.66.18