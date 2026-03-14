STAGE DE CHANT POLYPHONIQUE

Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 430 – 430 – 480 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-08

La Grande Garabagne propose un stage de chant polyphonique a cappella pour chœur et solistes, destiné aux chanteurs et chanteuses ayant une pratique du chant choral.

La Grande Garabagne propose un stage de chant polyphonique a cappella pour chœur et solistes, destiné aux chanteurs et chanteuses ayant une pratique du chant choral.

Intitulé O fly not love, ce stage explore un répertoire de chants d’amour allant de la Renaissance à nos jours, mêlant finesse, virtuosité et expressivité vocale. Les participants travailleront des œuvres de compositeurs tels que Morley, Portilla de la Luz, Wikander, Ligeti, Schubert, Wilson ou Andersson.

Encadrés par une équipe de musiciens professionnels, les stagiaires aborderont la technique vocale, l’écoute collective, le travail rythmique et harmonique ainsi que l’interprétation stylistique. Les journées s’organiseront autour d’échauffements vocaux collectifs et de plusieurs heures de répétitions en pupitres, ensembles partiels ou tutti. Les solistes bénéficieront également de cours individuels de technique vocale et de séances avec un chef de chant.

Le stage accueille jusqu’à 34 choristes répartis en deux niveaux selon leur expérience vocale et musicale, ainsi que 6 solistes en niveau perfectionnement. Une audition ou l’envoi d’un enregistrement peut être demandé lors de l’inscription.

Ce temps de formation et de pratique musicale se conclura par un concert de restitution en fin de stage.

Intervenants

Noémie Capron mezzo-soprano, cheffe de chœur

Antoine Bretonnière baryton, chef de chœur

Clément Debieuvre ténor, professeur de chant

Fabrice Foison ténor, professeur de chant

Dates du samedi 8 août à 14h au vendredi 14 août à 23h

Lieu Sainte-Croix-Vallée-Française

Tarifs pédagogiques

Ensemble vocal 430 €

Solistes 480 €

Tarif solidaire possible selon la situation. .

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 86 58 75 82 inscription@lagrandegarabagne.fr

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English :

La Grande Garabagne offers an a cappella polyphonic singing workshop for choir and soloists, aimed at singers with some experience of choral singing.

L’événement STAGE DE CHANT POLYPHONIQUE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-10 par Conseil Départemental