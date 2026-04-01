Rabastens-de-Bigorre

Stage de chant

RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 82 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

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RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

L’événement Stage de chant Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-08 par HPTE|CDT65