Stage de chant Rabastens-de-Bigorre
Stage de chant Rabastens-de-Bigorre samedi 18 avril 2026.
Rabastens-de-Bigorre
Stage de chant
RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – 82 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 13:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
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RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
L’événement Stage de chant Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-08 par HPTE|CDT65