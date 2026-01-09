STAGE DE CHANT RESPIRATION ET SOUTIEN Montpellier

STAGE DE CHANT RESPIRATION ET SOUTIEN

138 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Stage ouvert à tous, débutants et expérimentés.

Dispensée dans le cadre de Voix à tous les étages, cette formation s’adresse aussi bien aux choristes de Voix à tous les étages qu’à des chanteurs extérieurs à l’association.

Lusiné Ayrunts abordera deux thèmes essentiels et complémentaires à la pratique du chant La respiration et le soutien.

Être à l’aise dans le chant signifie savoir utiliser l’air que l’on a à sa disposition.

Une mauvaise inspiration et un manque de soutien expiratoire sont souvent la cause de fatigues, de limites importantes de la voix dans les aigus et les graves, d’une absence de volume.

Si inspirer et expirer sont des réflexes naturels, les aléas de la vie et certaines attitudes modifient largement la capacité que nous avions dans l’enfance.

Et nous devons bien souvent forcer pour sortir la voix alors que retrouver des bonnes attitudes serait plus adapté … Encore faut-il les connaitre !

Ce stage traite des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution d’un geste inspiratoire et expiratoire sain, indispensable à la pratique du chant.

Les exercices seront agrémentés de mise en pratique sur des pièces vocales simples et sélectionnées.

17 JANVIER 2026

9h30-13h30 .

138 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 81 16 38 80 voixatous@gmail.com

English :

Open to all, beginners and experienced alike.

Provided as part of Voix à tous les étages, this training course is open to Voix à tous les étages choristers as well as to singers from outside the association.

