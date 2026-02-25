Stage de chant L’assemblée _ l’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Stage de chant

L’assemblée _ l’échappée 18 Avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

20€ demi journée

30€ journée entière

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Ce stage est l’occasion unique de vivre des moments autour des chants du monde dans une ambiance conviviale. Stage animée par Silvia Ciliberto, formatrice spécialisée en technique vocale.

coordination@lassemblee-pop.org

English :

This workshop is a unique opportunity to experience world music in a convivial atmosphere. Led by Silvia Ciliberto, a trainer specialized in vocal technique.

L’événement Stage de chant Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal