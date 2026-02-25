Stage de chant L’assemblée _ l’échappée Saint-Julien-Chapteuil
Stage de chant L’assemblée _ l’échappée Saint-Julien-Chapteuil samedi 18 avril 2026.
Stage de chant
L’assemblée _ l’échappée 18 Avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
20€ demi journée
30€ journée entière
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Ce stage est l’occasion unique de vivre des moments autour des chants du monde dans une ambiance conviviale. Stage animée par Silvia Ciliberto, formatrice spécialisée en technique vocale.
.
L’assemblée _ l’échappée 18 Avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes coordination@lassemblee-pop.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This workshop is a unique opportunity to experience world music in a convivial atmosphere. Led by Silvia Ciliberto, a trainer specialized in vocal technique.
L’événement Stage de chant Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal