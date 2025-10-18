Stage de chant Les Drôles d’Angins Tannerre-en-Puisaye

Les Drôles d’Angins Les Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : 90 – 90 – EUR

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-19 17:30:00

2025-10-18

Stage de chant et de technique vocale avec Cécile Bonardi. Confort et endurance vocale, autour des musiques actuelles, sur 2 jours, sur réservation. .

Les Drôles d’Angins Les Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

