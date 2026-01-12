Stage de chants et danses, concert, conférence de musiques médiévales Avranches
Saint-Martin-des-Champs Avranches Manche
Début : Samedi Samedi 2026-01-24
fin : 2026-01-25
2026-01-24
Stage, concert et conférence de musiques médiévales (séfarades et celtiques) par le trio ARTEMUSIE (chant, harpes, vièles, rebecs, orgue portatif, clavicytherium, percussions).
Au programme
– samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h salle socio-culturelle stage chants et danses (médiévaux, séfarades, celtiques)
– samedi à 20h30 église concert du trio Artemusie
– dimanche à 15h salle socio-culturelle conférence les musiques dans les différents ordres de la société féodale . .
Saint-Martin-des-Champs Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 51 94 08 57 les.bergamasques.de.la.baie@gmail.com
