Stage de chants et danses, concert, conférence de musiques médiévales Avranches

Stage, concert et conférence de musiques médiévales (séfarades et celtiques) par le trio ARTEMUSIE (chant, harpes, vièles, rebecs, orgue portatif, clavicytherium, percussions).

– samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h salle socio-culturelle stage chants et danses (médiévaux, séfarades, celtiques)

– samedi à 20h30 église concert du trio Artemusie

– dimanche à 15h salle socio-culturelle conférence les musiques dans les différents ordres de la société féodale . .

Saint-Martin-des-Champs Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 51 94 08 57 les.bergamasques.de.la.baie@gmail.com

