Stage de chants et veilllée traditionnelle avec Philomèle Tréhorenteuc

Stage de chants et veilllée traditionnelle avec Philomèle

4 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

L’association Philomèle organise des stages de chants et veillées traditionnelles ; le Brocéliande Café accueille le stage de chants du pays de Rennes de 15h à 18h, puis la veillée traditionnelle à 20h, ouverte à tous. .

4 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 48 91 66 06

