Stage de chants et veilllée traditionnelle avec Philomèle Tréhorenteuc
Stage de chants et veilllée traditionnelle avec Philomèle Tréhorenteuc samedi 15 novembre 2025.
Stage de chants et veilllée traditionnelle avec Philomèle
4 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
L’association Philomèle organise des stages de chants et veillées traditionnelles ; le Brocéliande Café accueille le stage de chants du pays de Rennes de 15h à 18h, puis la veillée traditionnelle à 20h, ouverte à tous. .
4 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 48 91 66 06
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage de chants et veilllée traditionnelle avec Philomèle Tréhorenteuc a été mis à jour le 2025-10-01 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande